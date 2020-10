Varriale: “Passo indietro evidente della squadra di Gattuso. Europa in salita” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il giornalista Rai Enrico Varriale commenta la sconfitta del Napoli al San Paolo contro l’Az definendolo come un passo indietro della squadra di Gattuso. Imperdonabile l’errore difensivo che ha fruttato il gol della vittoria agli olandesi. Il cammino in Europa, scrive Varriale, diventa in salita. Brutto @sscnapoli fallisce l’esordio in @EuropaLeague perdendo in casa contro @AZAlkmaar in emergenza causa COVID. Passo indietro evidente della squadra di #Gattuso che fallisce un paio di buone occasioni e poi paga un’imperdonabile distrazione difensiva. Europa in salita. — enrico Varriale ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il giornalista Rai Enricocommenta la sconfitta del Napoli al San Paolo contro l’Az definendolo come un passodi. Imperdonabile l’errore difensivo che ha fruttato il golvittoria agli olandesi. Il cammino in, scrive, diventa in salita. Brutto @sscnapoli fallisce l’esordio in @League perdendo in casa contro @AZAlkmaar in emergenza causa COVID. Passodi #che fallisce un paio di buone occasioni e poi paga un’imperdonabile distrazione difensiva.in salita. — enrico...

