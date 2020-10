Vaccino Coronavirus | nuovi passi avanti dagli Stati Uniti

(Di giovedì 22 ottobre 2020) L’azienda statunitense di biotecnologie Moderna ha annunciato che un altro step è stato completato per la realizzazione di unefficace contro il. Secondo Moderna entro Dicembre si potrebbe arrivare a chiedere l’approvazione delda parte della autorità competenti negli States. A far ben sperare è il completamento dell’arruolamento dei volontari che si è concluso proprio in questi giorni. Perché un … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Dobbiamo convivere con il Covid ancora per un po', perché i tempi del vaccino anti-Coronavirus sono incerti e sicuramente non brevi: convivere con il virus in modo intelligente e responsabile, senza ...I nuovi positivi sono 226, 16 i ricoveri in più ma nessuno in terapia intensiva. Tamponi raddoppiati, apre il Covid Center di Civitanova. La Giunta valuta restrizioni ...