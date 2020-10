Vaccino anti Covid-19, italiani sempre più scettici (Di giovedì 22 ottobre 2020) Mariagiulia Porrello Una ricerca condotta dall’EngageMinds Hub dell’Università Cattolica mette in luce la crescente diffidenza della popolazione, soprattutto giovane, nei confronti di un futuro Vaccino contro il Coronavirus C’è sempre più scetticismo tra gli italiani rispetto ad un eventuale Vaccino contro il Covid-19. Quasi un cittadino su due nutre dei dubbi. E’ quanto emerge dai risultati di una ricerca conclusa in questi giorni dall’EngageMinds Hub dell’Università Cattolica, il centro di ricerca che si occupa di psicologia dei consumi nella salute e nell’alimentazione. I ricercatori hanno effettuato un sondaggio su un campione di mille persone rappresentative della popolazione nazionale. Di fronte alla ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Mariagiulia Porrello Una ricerca condotta dall’EngageMinds Hub dell’Università Cattolica mette in luce la crescente diffidenza della popolazione, soprattutto giovane, nei confronti di un futurocontro il Coronavirus C’èpiùsmo tra glirispetto ad un eventualecontro il-19. Quasi un cittadino su due nutre dei dubbi. E’ quanto emerge dai risultati di una ricerca conclusa in questi giorni dall’EngageMinds Hub dell’Università Cattolica, il centro di ricerca che si occupa di psicologia dei consumi nella salute e nell’alimentazione. I ricercatori hanno effettuato un sondaggio su un campione di mille persone rappresentative della popolazione nazionale. Di fronte alla ...

