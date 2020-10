“Usare Mezzi Militari per Portare gli Studenti a Scuola” , La Soluzione Anti-Bus dallo Spallanzani (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il direttore dell’Istituto Spallanzani Francesco Vaia è stato recentemente intervistato dal Corriere della Sera, nell’articolo ha proposto alcune idee per facilitare il proseguimento dell’anno scolastico in sicurezza. Il direttore dell’Istituto sanitario Spallanzani di Roma Francesco Vaia ha rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera, nel quale ha voluto avanzare delle proposte per risolvere dei problemi … Leggi su youreduaction (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il direttore dell’IstitutoFrancesco Vaia è stato recentemente intervistato dal Corriere della Sera, nell’articolo ha proposto alcune idee per facilitare il proseguimento dell’anno scolastico in sicurezza. Il direttore dell’Istituto sanitariodi Roma Francesco Vaia ha rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera, nel quale ha voluto avanzare delle proposte per risolvere dei problemi …

raffaellapaita : Una soluzione rapida e a basso costo ai problemi di affollamento sui mezzi pubblici: usare una parte dei mezzi per… - 59Seagull : @marieta99044909 e sapendo di pagare cassa integrazione ad aziende di trasporto pubblico per tenere i mezzi Fermi i… - runner_me_ : @Scazzaturo @DarkLadyMouse Per non usare mezzi termini - skyfullofsouls : la possibilità di andare in uni è solo fuffa perché in quelle condizioni, mascherina, controlli ferrei, mezzi affol… - VmungiR : RT @stellangelica: ministro .@robersperanza, ogni giorno devo andare in ufficio con i mezzi pubblici per usare il PC, rispondere al telefon… -

