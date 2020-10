Usa, Trump e Biden sul ring per l’ultimo duello tv. Il presidente all’attacco sull’Huntergate (Di giovedì 22 ottobre 2020) È fissato per le 21 di stasera (ora americana) il secondo e ultimo duello tv tra Donald Trump e il suo sfidante Joe Biden. Si svolgerà alla Belmont University di Nashville, il cui motto è From here to anywhere (da qui verso ogni luogo). A moderare il confronto Kristen Welker, corrispondente dalla Casa Bianca della Nbc. La domanda da un milione di dollari sarà se Welker riuscirà a tenere sotto controllo Trump, oppure ne sarà travolta come è successo a Chris Wallace durante il primo dibattito. Per evitarlo, questa scatterà un aiuto tecnico. In pratica, i microfoni dei duellanti funzioneranno alternativamente: quando è attivo quello di Biden resterà spento quello di Trump e viceversa. Trump ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) È fissato per le 21 di stasera (ora americana) il secondo e ultimotv tra Donalde il suo sfidante Joe. Si svolgerà alla Belmont University di Nashville, il cui motto è From here to anywhere (da qui verso ogni luogo). A moderare il confronto Kristen Welker, corrispondente dalla Casa Bianca della Nbc. La domanda da un milione di dollari sarà se Welker riuscirà a tenere sotto controllo, oppure ne sarà travolta come è successo a Chris Wallace durante il primo dibattito. Per evitarlo, questa scatterà un aiuto tecnico. In pratica, i microfoni dei duellanti funzioneranno alternativamente: quando è attivo quello diresterà spento quello die viceversa....

