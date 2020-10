Usa: Russia-Iran hanno dati elettorali (Di giovedì 22 ottobre 2020) WASHINGTON, 22 OTT - Russia e Iran hanno ottenuto informazioni sulle liste elettorali americane che potrebbero supportare i loro sforzi di interferire nelle presidenziali Usa. Lo hanno annunciato i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 22 ottobre 2020) WASHINGTON, 22 OTT -ottenuto informazioni sulle listeamericane che potrebbero supportare i loro sforzi di interferire nelle presidenziali Usa. Loannunciato i ...

