Usa | la nomina di Amy Barrett | arriva il «sì» della commissione Giustizia del Senato Lunedì il voto finale

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaTutti i dodici membri repubblicanigiudiziaria deldegli Stati Uniti hanno confermato ladi Amy Coneycome prossimo giudiceCorte Suprema. Mentre i democratici hanno boicottato la riunionein forma di protesta contro unache considerano illegittima. Dopo la mortegiudice Ruth Ginsburg, simbolo dei diritti delle donne e dell’ala progressistacorte, il presidente americano ha annunciato fin da subito l’intenzione di non voler aspettare fino a dopo le elezioni per la. Lunedì è atteso ildel ...