USA, calo inatteso delle richieste di disoccupazione (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Calano a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 17 ottobre, i “claims” sono risultati pari a 787.000 unità, in calo di 55mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 842.000 (898.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per un aumento delle richieste di 860mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 811.250 unità in contrazione di 21.500 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Calano a sorpresa ledi sussidio allanegli USA. Nella settimana al 17 ottobre, i “claims” sono risultati pari a 787.000 unità, indi 55mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 842.000 (898.000 unità la prima lettura). Il dato è miglioreattese degli analisti che erano per un aumentodi 860mila. La mediaultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 811.250 unità in contrazione di 21.500 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del ...

Il derivato sull'S&P 500 segna un calo dello 0,18% e quello sul Nasdaq 100 uno dello 0,16 per cento. Male anche il future sul Dow Jones (-0,15%).

L'Europa si conferma prudente. Piazza Affari sulla parità

Economia - Sessione debole per l' Euro / Dollaro USA , che scambia con un calo dello 0,25%. Consolida i livelli della vigilia lo spread , attestandosi a +137 punti base, con il rendimento del BTP ...

