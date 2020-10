Usa 2020, Obama attacca Trump: “Incompetente, e si comporta come uno zio pazzo…” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Barack Obama ha attaccato duramente Donald Trump in un comizio a Philadelphia a sostegno del candidato democratico Joe Biden. STATI UNITI – Barack Obama entra in campo a favore di Joe Biden, candidato dell’Asinello alla Casa Bianca, già vice-presidente dal 2008 al 2016. Obama: “Trump come uno zio pazzo…” L’ex presidente è intervenuto in un comizio a Philadelpia, e lo ha fatto accendendo i toni in vista del voto del 3 novembre. Barack Obama ha sparato a zero contro Donald Trump accusandolo di “incompetenza e disinformazione“. “Mente ogni giorno, ha un comportamento da zio pazzo e la sua presidenza è come un reality ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Barackhato duramente Donaldin un comizio a Philadelphia a sostegno del candidato democratico Joe Biden. STATI UNITI – Barackentra in campo a favore di Joe Biden, candidato dell’Asinello alla Casa Bianca, già vice-presidente dal 2008 al 2016.: “uno zio pazzo…” L’ex presidente è intervenuto in un comizio a Philadelpia, e lo ha fatto accendendo i toni in vista del voto del 3 novembre. Barackha sparato a zero contro Donaldaccusandolo di “incompetenza e disinformazione“. “Mente ogni giorno, ha unmento da zio pazzo e la sua presidenza èun reality ...

