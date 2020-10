Uomo senza meta | l' apertura della nuova stagione del Teatro Argentina

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Un minuto di silenzio. Quando il pubblico disiede sulle poltrone rosse deldi Roma, con scrupolosa attenzione a distanziamento e mascherine, per assistere alla prima rappresentazione “in pre” dopo la ria giugno delle sale teatrali, il palco è vuoto e il primo minuto dello spettacolo diretto da Giacomo Bisordi è buio e silenzioso. Quella che ha messo in scena è “Una storia fredda, glaciale, cupa e pessimista”, la parabola norvegese del drammaturgo e romanziere Arne Lygre, ancora poco conosciuto in Italia ma già vincitore di prestigiosi premi teatrali internazionali, che si traduce in una regia minimale. “Si è cercato di seguire ...