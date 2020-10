Uomini e Donne: Tina e Giorgio Manetti si sono sempre visti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tina Cipollari e Giorgio Manetti non hanno mai smesso di vedersi. Spesso si incontrano a Firenze, dove l’ex di Uomini e Donne è nato e cresciuto e dove vive anche Vincenzo, l’attuale compagno della storica opinionista del programma di Maria De Filippi. Tra i due c’è una forte amicizia… Giorgio Manetti dopo l’addio a Uomini e Donne è rimasto molto legato a Tina Cipollari. C’è una fortissimima amiciziaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 ottobre 2020)Cipollari enon hanno mai smesso di vedersi. Spesso si incontrano a Firenze, dove l’ex diè nato e cresciuto e dove vive anche Vincenzo, l’attuale compagno della storica opinionista del programma di Maria De Filippi. Tra i due c’è una forte amicizia…dopo l’addio aè rimasto molto legato aCipollari. C’è una fortissimima amiciziaArticolo completo: dal blog SoloDonna

Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - matteosalvinimi : Rissa tra immigrati nel centro di accoglienza di Siculiana, ad Agrigento, con un poliziotto ferito e portato in osp… - matteosalvinimi : #Salvini: Bertolaso è uno dei nomi emersi sul tavolo del centrodestra. Per Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, f… - lahaineetlamour : RT @ChiaraSuriani: Dal bilancio di genere del Ministero dell'Economia è emerso che l'Italia è l'ultimo paese europeo per lavoro femminile e… - sajxxng : un altro ragazzo ha detto che le donne sono più privilegiate degli uomini e che non ci sono disparità né a livello… -