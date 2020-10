Uomini e Donne: Maria Tona è la dama che ha scatenato la gelosia di Gemma. Ecco cosa fa nella vita (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non smettono mai di far parlare di loro i protagonisti del programma di Uomini e Donne. Questa volta a finire sotto la luce dei riflettori è la bellissima Maria Tona, dama del parterre femminile del programma condotto da Maria De Filippi. La signora dai capelli biondi e dallo sguardo magnetico è una delle dame più belle e accattivanti dell’ultimo periodo. La sua bellezza infatti ha attirati diversi cavalieri del parterre maschile. Sta di fatto che la dama in questi giorni si è detta interessata tantissimo al nuovo arrivato. Parliamo infatti della new entry Biagio Di Maro, di cui in tante si sono lamentate del suo strano atteggiamento. Il cavaliere però, nonostante ciò, è subito saltato agli occhi della bellissima ... Leggi su virali.video (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non smettono mai di far parlare di loro i protagonisti del programma di. Questa volta a finire sotto la luce dei riflettori è la bellissimadel parterre femminile del programma condotto daDe Filippi. La signora dai capelli biondi e dallo sguardo magnetico è una delle dame più belle e accattivanti dell’ultimo periodo. La sua bellezza infatti ha attirati diversi cavalieri del parterre maschile. Sta di fatto che lain questi giorni si è detta interessata tantissimo al nuovo arrivato. Parliamo infatti della new entry Biagio Di Maro, di cui in tante si sono lamentate del suo strano atteggiamento. Il cavaliere però, nonostante ciò, è subito saltato agli occhi della bellissima ...

