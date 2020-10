‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 22 10 20

Leggi su isaechia

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ragazzi io sono ferma all’immagine qua sopra e credo che ci resterò per sempre. Le ultime 2/3 puntate erano state dei mappazzi così indigesti che oggi mi è bastato vedere Armando Incarnato vestito da cameriere del ristorante indiano per svoltare completamente il mio post pranzo. Che poi già ero morta dalle risate per il turbante in combo con vestaglia di seta con capezzoli e collanazza d’oro in vista, ma quando poi lui si è pure asciugato le lacrime perché questo immedesimarsi in Aladdin lo ha commosso nel profondo, ho definitivamente rischiato il decesso. Mamma mia, ragà, questi vivono davvero in un universo parallelo, fanno delle cose pensando di essere fighi e profondi quando l’effetto più profondo che scatenano è farmi venir voglia di coprirmi la faccia per l’imbarazzo che provo per loro. Ma ...