Uomini e Donne anticipazioni puntata odierna: Michele si dichiara per Roberta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, quella di giovedì 22 ottobre rivelano che in studio si tornerà a parlare del triangolo amoroso venutosi a creare tra Carlotta, Michele e Roberta. Il cavaliere prenderà una decisione importante. In merito al trono classico, invece, Sofie arriverà ad eliminare un suo corteggiatore, mentre Davide litigherà con Beatrice in quanto non l’ha portata in esterna. Il giovane si cimenterà nella conoscenza di Rossana. Spoiler puntata odierna: la scelta di Michele Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne assisteremo ad un nuovo confronto tra Carlotta, ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ledelladi, quella di giovedì 22 ottobre rivelano che in studio si tornerà a parlare del triangolo amoroso venutosi a creare tra Carlotta,. Il cavaliere prenderà una decisione importante. In merito al trono classico, invece, Sofie arriverà ad eliminare un suo corteggiatore, mentre Davide litigherà con Beatrice in quanto non l’ha portata in esterna. Il giovane si cimenterà nella conoscenza di Rossana. Spoiler: la scelta diNel corso delladiassisteremo ad un nuovo confronto tra Carlotta, ...

Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - matteosalvinimi : Rissa tra immigrati nel centro di accoglienza di Siculiana, ad Agrigento, con un poliziotto ferito e portato in osp… - UlisseRai1 : Ai comizi viene osannato come un divo. Gli uomini lo emulano, le donne se ne innamorano. JFK è pronto a prendersi l… - nunna45933952 : @Pontifex_it Ma se Lei accetta gli omosessuali, i padrini di Battesimo potrebbero essere due uomini o due donne? Grazie - rosalbabonacchi : Vicofaro non e’ un lazzaretto di appestati: donne e uomini chiedono giustizia -