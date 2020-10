Ungdcec, De Lise: “Pagano sempre i commercialisti, chiediamo più tutele” (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il commercialista che non tiene correttamente la contabilità sociale risarcisce al cliente non solo le sanzioni, ma anche le maggiori imposte pagate per sua negligenza. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22855 del 20/10/2020. Un provvedimento che Matteo De Lise, presidente nazionale dell’Unione giovani commercialisti ed esperti contabili, ha annunciato di voler segnalare al Cup (Comitato Unitario Professioni). “Questa sentenza – ha affermato De Lise – ci sconcerta, stupisce e amareggia. Non ci sottraiamo al principio secondo il quale chi sbaglia paga, ma ci sembra paradossale essere arrivati al punto che, in caso di inadempimento contrattuale, la quantificazione del danno da risarcire al cliente comprenderebbe, oltre alle sanzioni richieste ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il commercialista che non tiene correttamente la contabilità sociale risarcisce al cliente non solo le sanzioni, ma anche le maggiori imposte pagate per sua negligenza. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22855 del 20/10/2020. Un provvedimento che Matteo De, presidente nazionale dell’Unione giovanied esperti contabili, ha annunciato di voler segnalare al Cup (Comitato Unitario Professioni). “Questa sentenza – ha affermato De– ci sconcerta, stupisce e amareggia. Non ci sottraiamo al principio secondo il quale chi sbaglia paga, ma ci sembra paradossale essere arrivati al punto che, in caso di inadempimento contrattuale, la quantificazione del danno da risarcire al cliente comprenderebbe, oltre alle sanzioni richieste ...

Il presidente nazionale dell’Unione giovani commercialisti ed esperti contabili punta il dito contro la sentenza della Cassazione che, in caso di errore, obbliga al risarcimento di sanzioni e imposte ...

