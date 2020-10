#UNFIT. La Psicologia di Donald Trump, la recensione: un narcisista sociopatico alla Casa Bianca (Di giovedì 22 ottobre 2020) La recensione di #UNFIT. La Psicologia di Donald Trump, documentario antiTrumpiano che scava nella psiche e nei comportamenti del Presidente USA per metterne in luce l'inadeguatezza a dirigere una nazione. Donald Trump è inadatto a fare il Presidente degli Stati Uniti. Se ancora ci fosse qualche dubbio a riguardo, ci pensa il regista Dan Partland a spiegarcene le ragioni con dovizia di dettagli, come evidenziato nella recensione di #UNFIT. La Psicologia di Donald Trump. La visione del film forse non farà cambiare idea ai supporter di Trump che se ne vanno in giro sfoggiando con orgoglio i cappellini MAGA, ma il regista decide di procedere ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ladi. Ladi, documentario antiiano che scava nella psiche e nei comportamenti del Presidente USA per metterne in luce l'inadeguatezza a dirigere una nazione.è inadatto a fare il Presidente degli Stati Uniti. Se ancora ci fosse qualche dubbio a riguardo, ci pensa il regista Dan Partland a spiegarcene le ragioni con dovizia di dettagli, come evidenziato nelladi. Ladi. La visione del film forse non farà cambiare idea ai supporter diche se ne vanno in giro sfoggiando con orgoglio i cappellini MAGA, ma il regista decide di procedere ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #UNFIT Psicologia Ecco il documentario che analizza la psicologia malata di Donald Trump

Secondo le testimonianze raccolte dal regista Dan Partland, il presidente americano è inadatto e pericoloso per il ruolo che occupa. Afflitto da narcisismo maligno, dimostra una personalità sociopatic ...

TRAMA #UNFIT - LA PSICOLOGIA DI DONALD TRUMP

Unfit La psicologia di Donald Trump, scheda del film di Dan Partland, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando esce il film e dove vederlo al cinema o in Streaming online.

Secondo le testimonianze raccolte dal regista Dan Partland, il presidente americano è inadatto e pericoloso per il ruolo che occupa. Afflitto da narcisismo maligno, dimostra una personalità sociopatic ...Unfit La psicologia di Donald Trump, scheda del film di Dan Partland, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando esce il film e dove vederlo al cinema o in Streaming online.