Una Vita anticipazioni: anello di fidanzamento in vista! Ecco chi lo indosserà… (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nelle prossime puntate italiane di Una Vita arriverà finalmente il sereno tra i giovani Emilio Pasamar (José Pastor) e Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez). Dopo essersi liberati del “pericoloso” ricattatore Copernico Ledesma (Carlos Kaniowsky), i ragazzi saranno infatti liberi di amarsi alla luce del sole, motivo per cui lo stesso Emilio chiederà ufficialmente la mano della sua amata. Prima non mancheranno però alcune incomprensioni…Leggi anche: MARE FUORI, anticipazioni ultima puntata di mercoledì 28 ottobre 2020Una Vita, news: Ecco come Emilio si libererà di Ledesma Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Ledesma manderà a monte il fidanzamento tra la figlia Angelines ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nelle prossime puntate italiane di Unaarriverà finalmente il sereno tra i giovani Emilio Pasamar (José Pastor) e Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez). Dopo essersi liberati del “pericoloso” ricattatore Copernico Ledesma (Carlos Kaniowsky), i ragazzi saranno infatti liberi di amarsi alla luce del sole, motivo per cui lo stesso Emilio chiederà ufficialmente la mano della sua amata. Prima non mancheranno però alcune incomprensioni…Leggi anche: MARE FUORI,ultima puntata di mercoledì 28 ottobre 2020Una, news:come Emilio si libererà di Ledesma Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati allesapete già che Ledesma manderà a monte iltra la figlia Angelines ...

HuffPostItalia : Una corsa a 230 orari in Lamborghini per salvare una vita e portare un rene da Padova a Roma - Corriere : A 230 km/h in Lamborghini, così la Polizia ha trasportato un rene e salvato una vita - matteosalvinimi : Pronti a tutto pur di salvare una vita. Eccezionale. Onore alle nostre Forze dell'Ordine! - gaiamaguolo : nella mia vita servirebbe un 'clue' per darmi almeno una motivazione per alzarmi la mattina, invece no, mi sembra d… - Niko_VI : RT @EmeiMarkus: @valy_s io mi sono rotto le palle, qui vogliono arrivare a fare 1 intero anno (o anche più) di restrizioni, mascherine, di… -