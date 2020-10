Una Vita, anticipazioni 22 ottobre: Cinta rinuncia a Emilio? (Di giovedì 22 ottobre 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 22 ottobre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio alle 14.15 su Canale 5? Cinta, profondamente delusa dalla scoperta delle promessa di nozze di Emilio ad Angelinas, figlia di Ledesma, si butta nella carriera artistica, appoggiata dai genitori. La relazione tra Cinta ed Emilio sembrava aver superato tutti gli ostacoli finché ad Acacias non è arrivato Ledesma. La vecchia conoscenza dei Pasamar haArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 ottobre 2020)“Una”, puntata del 222020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio alle 14.15 su Canale 5?, profondamente delusa dalla scoperta delle promessa di nozze diad Angelinas, figlia di Ledesma, si butta nella carriera artistica, appoggiata dai genitori. La relazione traedsembrava aver superato tutti gli ostacoli finché ad Acacias non è arrivato Ledesma. La vecchia conoscenza dei Pasamar haArticolo completo: dal blog SoloDonna

