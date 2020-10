Una terapia intranasale potrebbe aiutare i pazienti con sclerosi multipla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un nuovo studio condotto dall’università di Alberta ha dimostrato che la somministrazione di un medicinale dalle proprietà antiinfiammatorie per via intranasale può ridurre la progressione della sclerosi multipla. Infatti, la ricerca condotta sui topi ha mostrato che, attraverso questa tecnica, si possono prevenire danni alle cellule cerebrali. “I nervi del cervello sono come fili isolati, ma nella SM si verifica inizialmente una perdita dell’isolamento (chiamata mielina) e poi l’eventuale perdita del filo. Queste perdite sono causate dall’infiammazione. Quell’infiammazione, che riteniamo sia la forza trainante per la SM, è il nostro principale interesse di ricerca “, ha spiegato infatti il dottor Power, neurologo della Northern Alberta MS Clinic, ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un nuovo studio condotto dall’università di Alberta ha dimostrato che la somministrazione di un medicinale dalle proprietà antiinfiammatorie per viapuò ridurre la progressione della. Infatti, la ricerca condotta sui topi ha mostrato che, attraverso questa tecnica, si possono prevenire danni alle cellule cerebrali. “I nervi del cervello sono come fili isolati, ma nella SM si verifica inizialmente una perdita dell’isolamento (chiamata mielina) e poi l’eventuale perdita del filo. Queste perdite sono causate dall’infiammazione. Quell’infiammazione, che riteniamo sia la forza trainante per la SM, è il nostro principale interesse di ricerca “, ha spiegato infatti il dottor Power, neurologo della Northern Alberta MS Clinic, ...

Nicola il 25 settembre viene trasferito in terapia intensiva e intubato ... Mia sorella non aveva neanche la forza di uscire, chiese a me di occuparmene». Una operazione che si rivelerà subito ...

Infatti, dal 6 ottobre si impenna il trend dei casi attualmente positivi, dei pazienti ricoverati con sintomi e di quelli in terapia intensiva, seguito una settimana dopo da quello dei decessi” ha ...

Nicola il 25 settembre viene trasferito in terapia intensiva e intubato ... Mia sorella non aveva neanche la forza di uscire, chiese a me di occuparmene». Una operazione che si rivelerà subito ...