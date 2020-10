UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 23 ottobre 2020 (Di giovedì 22 ottobre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 23 ottobre 2020: Giulia (Marina Tagliaferri) prova un grande turbamento per via dell’ultima iniziativa messa in atto da Marco Modica (Fabio Cocifoglia), il “truffatore romantico”. A quel punto, la Poggi ha una reazione impulsiva che produrrà conseguenze…Leggi anche: Un POSTO al SOLE anticipazioni: NIKO e LEONARDO sempre più viciniRoberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) prosegue nel suo gioco seduttivo nei confronti di Lara Martinelli (Chiara Conti), la quale dal canto suo cerca di testare il reale coinvolgimento dell’imprenditore nei suoi confronti.. Bice (Lara Sansone) vuole vendetta per il tradimento del ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 22 ottobre 2020)di Unalin onda venerdì 23: Giulia (Marina Tagliaferri) prova un grande turbamento per via dell’ultima iniziativa messa in atto da Marco Modica (Fabio Cocifoglia), il “truffatore romantico”. A quel punto, la Poggi ha una reazione impulsiva che produrrà conseguenze…Leggi anche: Unal: NIKO e LEONARDO sempre più viciniRoberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) prosegue nel suo gioco seduttivo nei confronti di Lara Martinelli (Chiara Conti), la quale dal canto suo cerca di testare il reale coinvolgimento dell’imprenditore nei suoi confronti.. Bice (Lara Sansone) vuole vendetta per il tradimento del ...

