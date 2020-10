Un posto al sole anticipazioni: NIKO e LEONARDO sempre più vicini (Di giovedì 22 ottobre 2020) A Un posto al sole, la perdita del bambino di Serena (Miriam Candurro) ha fatto letteralmente saltare i nervi a LEONARDO Arena (Erik Tonelli): quest’ultimo, che finora ha sempre fatto di tutto per ritornare con la Cirillo, ora ha improvvisamente sviluppato un senso di odio e disprezzo verso di lei, perché pensa che “Sere” non abbia tenuto abbastanza al figlio che portava in grembo. In un certo senso, LEONARDO ritiene che l’interruzione di gravidanza, per quanto non volontaria, abbia spianato a Serena la strada per tornare senza problemi con Filippo (Michelangelo Tommaso)!Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Tim scopre le bugie di Nadja!Da una situazione all’altra: NIKO Poggi sta attraversando uno dei periodi ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 22 ottobre 2020) A Unal, la perdita del bambino di Serena (Miriam Candurro) ha fatto letteralmente saltare i nervi aArena (Erik Tonelli): quest’ultimo, che finora hafatto di tutto per ritornare con la Cirillo, ora ha improvvisamente sviluppato un senso di odio e disprezzo verso di lei, perché pensa che “Sere” non abbia tenuto abbastanza al figlio che portava in grembo. In un certo senso,ritiene che l’interruzione di gravidanza, per quanto non volontaria, abbia spianato a Serena la strada per tornare senza problemi con Filippo (Michelangelo Tommaso)!Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Tim scopre le bugie di Nadja!Da una situazione all’altra:Poggi sta attraversando uno dei periodi ...

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Un'amicizia sempre più pericolosa... - breakbleheaven_ : RT @armsoflouanderm: 'questo è l'unico posto di Cambridge in cui non ci vede nessuno e posso baciarti alla luce del sole. se devo nasconder… - Marteensis : RT @armsoflouanderm: 'questo è l'unico posto di Cambridge in cui non ci vede nessuno e posso baciarti alla luce del sole. se devo nasconder… - franciisau : RT @armsoflouanderm: 'questo è l'unico posto di Cambridge in cui non ci vede nessuno e posso baciarti alla luce del sole. se devo nasconder… - moonforthewolf : RT @armsoflouanderm: 'questo è l'unico posto di Cambridge in cui non ci vede nessuno e posso baciarti alla luce del sole. se devo nasconder… -