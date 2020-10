Un cartoon che racconta come si sviluppano i vaccini (Di giovedì 22 ottobre 2020) Con il mondo alle prese con la pandemia di Covid-19, e l’Italia che si appresta a una seconda ondata, la necessità di un vaccino che possa prevenire e arginare la diffusione dei contagi da Sars-Cov-2 si fa sempre più forte. Ci sono molteplici vaccinazioni in fase di studio, anche già in fase clinica, nei vari paesi, con la prospettiva di poter immunizzare la popolazione, a partire dai soggetti più a rischio, al più presto. Ma cosa sono i vaccini? E come vengono sviluppati? In questo corto animato appena diffuso da Nature ci sono gli step necessari – con un occhio di riguardo verso le tecnologie più innovative – che potrebbero entrare in gioco nell’immediato futuro proprio per contrastare l’attuale epidemia. (Credit video: Nature) Wired. Leggi su wired (Di giovedì 22 ottobre 2020) Con il mondo alle prese con la pandemia di Covid-19, e l’Italia che si appresta a una seconda ondata, la necessità di un vaccino che possa prevenire e arginare la diffusione dei contagi da Sars-Cov-2 si fa sempre più forte. Ci sono molteplici vaccinazioni in fase di studio, anche già in fase clinica, nei vari paesi, con la prospettiva di poter immunizzare la popolazione, a partire dai soggetti più a rischio, al più presto. Ma cosa sono i? Evengono sviluppati? In questo corto animato appena diffuso da Nature ci sono gli step necessari – con un occhio di riguardo verso le tecnologie più innovative – che potrebbero entrare in gioco nell’immediato futuro proprio per contrastare l’attuale epidemia. (Credit video: Nature) Wired.

Dall'idea ai test clinici, un corto animato di Science ci porta a percorrere il lungo viaggio delle vaccinazioni dal laboratorio al nostro sistema immunitario Con il mondo alle prese con la pandemia ...

