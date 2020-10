Ultime Notizie Serie A | la Juventus attende de Ligt | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Inter, pericolo contagi – L’Inter teme che dopo Hakimi altri giocatori possano risultare positivi al coronavirus, previsti per oggi nuovi tamponi per la squadra Problemi in difesa per la– Matthijs de, reduce da un’operazione alla spalla, ha cominciato a lavorare con il gruppo ma non è ancora pronto per tornare in campo Milan, tocca a Tonali – Sandro Tonali partirà titolare questa sera in Celtic-Milan, debutto rossonero in Europa League. ...