Ultime Notizie Roma del 22-10-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno 14 ospiti del Pio Albergo Trivulzio sono risultati positivi al coronavirus e dopo gli esami di screening eseguiti nella settimana dal 12 al 16 ottobre non si legge nel bollettino pubblicato sul sito dell’Istituto Milan dal centro di l’ondata di contagi e morti la scorsa primavera positivi anche cinque dipendenti un altro forte balzo in avanti dei contagi in Veneto ieri registrati 1325 positivi in più adesso la soglia psicologica dei 40 mila infetti ci sono anche 19 morti in più per un dato complessivo di 2301 vittime e l’Italia in una situazione molto critica lo dice il premier Conte che illustro la camera al dpcm avverte che il Governo è pronto a intervenire ancora è necessario un coordinamento con le regioni ...