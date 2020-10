Ultime Notizie Roma del 22-10-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio Lazio da venerdì sera coprifuoco tra la mezzanotte e le 5 da lunedì nelle scuole superiori didattica a distanza almeno per il 50% degli studenti prevista anche la rimodulazione della rete ospedaliera per arrivare a 3000 posti letto dedicati al covid-19 Milano Napoli e Porto anchefuori controllo dice alcune aree metropolitane come Milano Napoli probabilmenteSono già fuori controllo dal punto di vista del controllo della pandemia hanno numeri troppo alti per essere contenuti con il metodo tradizionale del testing tracciamento e come insegna la storia di precedenti epidemie quando non riesce a contenere devi mitigare vero devi bloccare la mobilità ha detto Ricciardi con te non abbiamo mai abbassato la ...