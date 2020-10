Ugo Tognazzi | il cinema fra innocenza e indecenza

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Pedro Armocida Trent'anni fa moriva il grande attore che passava dalle tenere macchiette alle maschere ciniche Il suo più grande rimpianto è stato quello di non aver girato il fantasmatico Viaggio di G. Mastorna che Fellini gli promise: «Per me era una tappa importante, coronava mille sogni, compreso quello di annunciare a mio padre: giro un film con Fellini. E magari di pavoneggiarmi a Cremona, mio paese natale. Perché poi in fondo, a ben pensarci, era tutto lì». Ecco Ugoin un'intervista per Panorama nel 1985, quindi 5 anni prima di morire, il 27 ottobre del 1990, per un ictus. Trent'anni dopo la sua Milano, dove si trasferì nel 1945 a 23 anni, esordendo a una serata del debuttante al Puccini, lo omaggia con un ciclo di film, da domani al 31 ottobre presso la Cineteca Milano MIC, che ripercorre la ...