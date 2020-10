UFFICIALE – Rinviata Reggiana-Cittadella: il comunicato (Di giovedì 22 ottobre 2020) È stata accolta la richiesta della Reggiana di rinviare la partita contro il Cittadella dopo gli 11 casi di positività in casa granata Rinviata ufficialmente il match tra Reggiana e Cittadella in Serie B. La richiesta da parte del club granata, dopo le 11 positività al COVID-19, è stata accettata. Il comunicato. «La Lega B comunica il rinvio a data da destinarsi della gara tra Reggiana e Cittadella valevole per la 5a giornata della Serie BKT, in programma sabato 24 ottobre alle 14, dopo la richiesta presentata dal club di casa in seguito alle numerose positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra e in ottemperanza al comunicato UFFICIALE n.29 della Lega B che regola ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) È stata accolta la richiesta delladi rinviare la partita contro ildopo gli 11 casi di positività in casa granataufficialmente il match train Serie B. La richiesta da parte del club granata, dopo le 11 positività al COVID-19, è stata accettata. Il. «La Lega B comunica il rinvio a data da destinarsi della gara travalevole per la 5a giornata della Serie BKT, in programma sabato 24 ottobre alle 14, dopo la richiesta presentata dal club di casa in seguito alle numerose positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra e in ottemperanza aln.29 della Lega B che regola ...

