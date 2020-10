Ufficiale il nuovo Huawei Mate 40 Pro: ecco la scheda tecnica. (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nonostante le grandissime difficoltà nelle quali versa Huawei a causa del ban da parte degli USA, l’azienda cinese non si arrende, papà oggi ha presentato un nuovo dispositivo top di gamma con tutte le carte in regola, ovviamente tranne una quella che tutti conosciamo. Ma andiamo a vedere insieme alla scheda tecnica di questo dispositivo che si afferma un vero top di gamma. Caratteristiche Tecniche Huawei Mate 40 Pro Schermo: 6,7” OLED a 90Hz, 1.344 x 2.772 pixel, 456ppi CPU: Kirin 9000 a 5nm RAM: 8 GB Memoria interna: 256 GB espandibile (con NM card fino a 256GB) Fotocamera posteriore: Principale: 50 megapixel f/1.9, Ultra Vision Camera Grandangolo: 20 megapixel, f/1.8 Teleobiettivo: 12 megapixel, f/3.4, zoom 5x ottico, 10x ibrido, 50x digitale, ... Leggi su android-news.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nonostante le grandissime difficoltà nelle quali versaa causa del ban da parte degli USA, l’azienda cinese non si arrende, papà oggi ha presentato undispositivo top di gamma con tutte le carte in regola, ovviamente tranne una quella che tutti conosciamo. Ma andiamo a vedere insieme alladi questo dispositivo che si afferma un vero top di gamma. Caratteristiche Tecniche40 Pro Schermo: 6,7” OLED a 90Hz, 1.344 x 2.772 pixel, 456ppi CPU: Kirin 9000 a 5nm RAM: 8 GB Memoria interna: 256 GB espandibile (con NM card fino a 256GB) Fotocamera posteriore: Principale: 50 megapixel f/1.9, Ultra Vision Camera Grandangolo: 20 megapixel, f/1.8 Teleobiettivo: 12 megapixel, f/3.4, zoom 5x ottico, 10x ibrido, 50x digitale, ...

lazyMart : RT @perchetendenza: 'Ryan Murphy': Perché è ora disponibile il teaser trailer ufficiale del suo nuovo film per Netflix #TheProm, adattament… - biso_nicolo : RT @perchetendenza: 'Ryan Murphy': Perché è ora disponibile il teaser trailer ufficiale del suo nuovo film per Netflix #TheProm, adattament… - mishanderstood : RT @perchetendenza: 'Ryan Murphy': Perché è ora disponibile il teaser trailer ufficiale del suo nuovo film per Netflix #TheProm, adattament… - AndreCav75 : @repubblica Radio radio è la stazione ufficiale dei complottari no vax, nulla di nuovo accalappia i voti dei disagiati - imbehindthemall : RT @perchetendenza: 'Ryan Murphy': Perché è ora disponibile il teaser trailer ufficiale del suo nuovo film per Netflix #TheProm, adattament… -