Ufficiale, così Cina e Santa Sede rinnovano l’accordo sui vescovi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Rinnovato. La Santa Sede e il governo della Repubblica popolare cinese hanno firmato la proroga dell’accordo sulla nomina dei vescovi. Una nota Ufficiale della Sala stampa vaticana ne dà notizia: “La Santa Sede, ritenendo che l’avvio dell’applicazione del suddetto Accordo, di fondamentale valore ecclesiale e pastorale, è stato positivo, grazie alla buona comunicazione e collaborazione tra le Parti nella materia pattuita, è intenzionata a proseguire il dialogo aperto e costruttivo per favorire la vita della Chiesa cattolica e il bene del Popolo cinese”. Ecco dunque l’ufficialità. Ieri il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ha detto che “andrà tutto bene”, specificando che si tratta di un rinnovo ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 ottobre 2020) Rinnovato. Lae il governo della Repubblica popolare cinese hanno firmato la proroga dell’accordo sulla nomina dei. Una notadella Sala stampa vaticana ne dà notizia: “La, ritenendo che l’avvio dell’applicazione del suddetto Accordo, di fondamentale valore ecclesiale e pastorale, è stato positivo, grazie alla buona comunicazione e collaborazione tra le Parti nella materia pattuita, è intenzionata a proseguire il dialogo aperto e costruttivo per favorire la vita della Chiesa cattolica e il bene del Popolo cinese”. Ecco dunque l’ufficialità. Ieri il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ha detto che “andrà tutto bene”, specificando che si tratta di un rinnovo ...

