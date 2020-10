Uccide la figlia | mamma massacra bimba di 3 anni a martellate (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una donna impugna un martello ed Uccide la figlia piccola, poi cerca di compiere una ulteriore tragedia. A scoprire tutto è il marito. Una donna Uccide la figlia di soli 3 anni, e lo fa in maniera orribile. Questa madre di famiglia, alle prese con pesanti problemi legati allo stato depressivo che l’aveva colpita da … L'articolo Uccide la figlia mamma massacra bimba di 3 anni a martellate è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una donna impugna un martello edlapiccola, poi cerca di compiere una ulteriore tragedia. A scoprire tutto è il marito. Una donnaladi soli 3, e lo fa in maniera orribile. Questa madre di famiglia, alle prese con pesanti problemi legati allo stato depressivo che l’aveva colpita da … L'articololadi 3è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

