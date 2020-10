Ubriacona | cambiati quegli stivali di plastica | prego? In tv volano parole grossissime contro Myriam Catania

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Adesso parla, che le suona di santa ragione a Franceska Pepe dopo legrosse volate nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La super provocatrice Franceska l'aveva definita: “Un'con glidi". Una doccia gelata per la nipote di Simona Izzo, che risponde dalle colonne di Chi. “Al Grande Fratello Vip millavo molto, è per questo che la sera mi piaceva bere un bicchiere di vino: non perché fossi un', ma perché volevo abbassare le mie difese. Così mi sentivo disinibita, avevo più slanci e volevo far vedere a tutti che bisogna far cadere le maschere. Ma c'era chi non voleva sciogliersi, come Enock e ...