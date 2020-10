Trump è un «narciso maligno»? La diagnosi dello psicologo John Gartner al centro di un nuovo documentario – il video

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Nel 2017, a poche settimane dall’insediamento di Donald, unodi nomee altri autorevoli colleghi lanciarono una petizione in cui sostenevano che il neo-presidente fosse «incapace di adempiere con competenza» ai propri doveri perché affetto da «una grave malattia mentale» e chiedevano che venisse rimosso dalla carica per cui era stato democraticamente eletto. Secondo la loromanifestava chiari sintomi di «narcisismo», una sindrome che comprende un mix di narcisismo, comportamento antisociale, aggressività e sadismo. La petizione ricevette circa 70mila sottoscrizioni e fu fortemente criticata. Gli ordini professionali, come l’Associazione americana degli ...

saronnoxrenzi : RT @ilfoglio_it: Non basta una malattia a fare di un clown e di un estorsore, di un pagliaccio cattivo e molesto, di un americano di cui ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump narciso

Open

the psychology of Donald Trump ”. La tesi è che il presidente sia un narciso maligno, sindrome che non rientra nel classico manuale di diagnostica, ed è un mix di disturbo narcisistico della ...Non solo Melania, Michelle e, ovviamente, Jackie. Icone di stile sono state anche Hillary, Nancy, Barbara, tra le altre. Aspettando di radiografare il guardaroba della prossima First Lady, leggete qui ...