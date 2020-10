Truck Driver riceve un DLC gratuito a un anno di distanza dal rilascio per PlayStation 4 e Xbox One (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi SOEDESCO® consegna il suo primo DLC gratuito, “Hidden places & Damage System” per Truck Driver®. Il trailer nuovo di zecca mostra i primi filmati di gioco tratti dal DLC, ora disponibile per PlayStation®4 e Xbox One. L’esperienza al volante di camion è stata lanciata a settembre dello scorso anno e da allora ha ricevuto numerosi aggiornamenti. Ora SOEDESCO ha svelato di non aver finito con il titolo in questione, ma anzi di lavorarci sodo rilasciando un DLC gratuito. Oltre alla prossima versione per Nintendo Switch™, Truck Driver, che è proprietà intellettuale di SOEDESCO, continuerà a essere ampliato e migliorato. Dalla data del ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi SOEDESCO® consegna il suo primo DLC, “Hidden places & Damage System” per®. Il trailer nuovo di zecca mostra i primi filmati di gioco tratti dal DLC, ora disponibile per®4 eOne. L’esperienza al volante di camion è stata lanciata a settembre dello scorsoe da allora ha ricevuto numerosi aggiornamenti. Ora SOEDESCO ha svelato di non aver finito con il titolo in questione, ma anzi di lavorarci sodo rilasciando un DLC. Oltre alla prossima versione per Nintendo Switch™,, che è proprietà intellettuale di SOEDESCO, continuerà a essere ampliato e migliorato. Dalla data del ...

Ultime Notizie dalla rete : Truck Driver Truck Driver, la versione Switch ha una data di lancio ilVideogioco.com Truck Driver arriva su Nintendo Switch

SOEDESCO® ha già predisposto la rotta di Truck Driver® su Nintendo Switch™. Oggi un nuovo trailer ha svelato che la nuova versione di Truck Driver verrà pubblicata il 17 novembre 2020. L’esperienza di ...

Woman, 72, run over and killed by garbage truck

NAPLES, OCT 19 - A 72-year-old woman was run over and killed by a garbage truck at Pozzuoli near Naples on Sunday. The 60-year-old driver hit the woman at a roundabout near Cumana rail station, police ...

