Trenitalia e Italo non accettano prenotazioni dopo il 12 dicembre: il lockdown del governo è già pianificato? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il lockdown è già pianificato? Il governo Conte va avanti a colpi di Dpcm avendo un piano già ordinato? Le opposizioni e gli italiani vengono presi in giro dall'esecutivo Pd-M5s? A lanciare il malizioso sospetto è il solitamente ben informato sito Dagospia. Provate ad andare sui siti di Trenitalia e Italo. E a fare il tentativo che ora vi diciamo. Che cosa ha scoperto il sito di Roberto D'Agostino? Una curiosa e inquietante coincidenza. Una coincidenza che accomuna il sito di Trenitalia e il sito Italo. Trenitalia e Italo danno la stessa singolare scusa: "Inconvenienti tecnici" «Se provate a prenotare un treno sul sito di Italo dopo il 12 ...

