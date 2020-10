Trenitalia e Italo, blocco di prenotazioni dal 13 dicembre. Possibile lockdown? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dai siti di Trenitalia ed Italo non è più Possibile effettuare prenotazioni a partire dal 13 dicembre. Guasto tecnico? Ma c’è chi pensa altro… Dal sito di Trenitalia non è più Possibile effettuare prenotazioni a partire dal 13 dicembre. L’ultima prenotazione Possibile è infatti datata al 12. Dopodiché, a partire dal giorno successivo, risulta imPossibile … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dai siti diednon è piùeffettuarea partire dal 13. Guasto tecnico? Ma c’è chi pensa altro… Dal sito dinon è piùeffettuarea partire dal 13. L’ultima prenotazioneè infatti datata al 12. Dopodiché, a partire dal giorno successivo, risulta im… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

