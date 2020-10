(Di giovedì 22 ottobre 2020) Si è impiccato Luigi Ottavio, undi base molto conosciuto e. Ha deciso così di togliersi la vita ieri mattina a 62 anni nella sua villetta in località Galloro, Ariccia. A fare la tragica scoperta uno dei figli che ha immediatamente allertato i soccorsi: per il dottore, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Dietro al gesto estremo, come spiega un amico e collega della vittima al Messaggero, ci sarebbe un forte stato di depressione: tanto loaccumulato durante la, ma mai nessuno avrebbe potuto immaginare quello che poi è tristemente accaduto. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Tragedia a Genzano, noto e stimato medico si suicida: era sotto stress per la pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Genzano

Il Corriere della Città

