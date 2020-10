Traffico Roma del 22-10-2020 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisisostenuto su tutte le principali arterie stradali in direzione del centro città in particolare aNord code sulle vie Cassia e Flaminia partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa fino a viale di Tor di Quinto code anche sulla Salaria Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sulla Palombarese da via di Marco Simone alla rotatoria quello che Nomentana e sulla Trionfale da via ipogeo degli Ottavi al San Filippo Neri trafficato il tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara al bivio per la tangenziale nella zona di La storta allenamenti per incidente sulla via Braccianese all’altezza della stazione ferroviaria altro incidente aest nella zona di ...