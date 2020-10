Tornano le autocertificazioni in Lombardia, Lazio e Campania (Di giovedì 22 ottobre 2020) Le ordinanze emanate dalle regioni Lombardia, Lazio e Campania, introducono un coprifuoco notturno per contenere i contagi da Covid-19. Tale coprifuoco prevede comunque la possibilità di circoLazione ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020) Le ordinanze emanate dalle regioni, introducono un coprifuoco notturno per contenere i contagi da Covid-19. Tale coprifuoco prevede comunque la possibilità di circone ...

effeelle5 : RT @chilhavistorai3: #coronavirus: Coprifuoco anche in Lombardia e Lazio, dopo la Campania. Nel Lazio il limite agli spostamenti dei cittad… - globalistIT : - cristinareggini : RT @chilhavistorai3: #coronavirus: Coprifuoco anche in Lombardia e Lazio, dopo la Campania. Nel Lazio il limite agli spostamenti dei cittad… - San_Gavino : Coronavirus, tornano le autocertificazioni per gli spostamenti, ecco la nota del Viminale - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: #coronavirus: Coprifuoco anche in Lombardia e Lazio, dopo la Campania. Nel Lazio il limite agli spostamenti dei cittad… -