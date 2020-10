Torna in versione restaurata 'La freccia azzurra', il film d'animazione di D'Alò tratto da Rodari (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna nelle sale, dopo venticinque anni dalla sua prima trasposizione cinematografica 'La freccia azzurra' di Enzo D' Alò. Il film uscirà domani, 23 ottobre, in una versione restaurata per celebrare ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020)nelle sale, dopo venticinque anni dalla sua prima trasposizione cinematografica 'La' di Enzo D';. Iluscirà domani, 23 ottobre, in unaper celebrare ...

Torna in versione restaurata "La freccia azzurra", il film d'animazione di D’Alò tratto da Rodari

Il lungometraggio passa ad “Alice nella Città”, sezione della Festa del Cinema di Roma, ed esce in contemporanea nelle sale. Dario Fo e Lella Costa tra i doppiatori. Il trailer ...

