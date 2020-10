Torino. Domani sciopero del settore trasporto pubblico locale della durata di 24 ore (Di giovedì 22 ottobre 2020) Venerdì 23 ottobre 2020 previsto uno sciopero del settore trasporto pubblico locale della durata di 24 ore. Servizio garantito nei seguenti gli orari:- Servizio urbano, suburbano, metropolitana e centri Servizi Clienti: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00- Autolinee Extraurbane, linee urbane di Ivrea e Servizio Ferroviario (sfm1 – Canavesana e sfmA – Torino–aeroporto–Ceres): da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su: http://www.gtt.to.it/cms/. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 22 ottobre 2020) Venerdì 23 ottobre 2020 previsto unodeldi 24 ore. Servizio garantito nei seguenti gli orari:- Servizio urbano, suburbano, metropolitana e centri Servizi Clienti: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00- Autolinee Extraurbane, linee urbane di Ivrea e Servizio Ferroviario (sfm1 – Canavesana e sfmA ––aeroporto–Ceres): da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su: http://www.gtt.to.it/cms/.

juventusfc : Da Torino ???? A Kiev ???? E domani inizia la nostra avventura in @ChampionsLeague! La vigilia di #DynamoJuve è qui ????… - acmilanyouth : ?? RINVIATA TORINO-MILAN La partita del #MilanPrimavera, in programma domani alle 13.00, è rinviata a data da desti… - I3P_Torino : ?? Dopo tanta attesa, sono stati comunicati i finalisti del concorso per gli imprenditori di domani @StartCupPiemVdA… - rossimone77 : @albemilano @notav_info @t_tonii @violet6femme “Solo il pezzo tra Torino e Lione” ossia 320km... proprio niente. Co… - Toro_News : ?? #Corradini, ex di #Sassuolo e #Torino, ci presenta la gara di domani -