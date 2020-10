Tonya, Margot Robbie ha incontrato la vera Tonya Harding: "Era preoccupata per me" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Margot Robbie ha menzionato di aver incontrato la vera Tonya Harding prima dell'inizio delle riprese di Tonya per parlare del pattinaggio e della fama. Durante un'intervista del 2018 Margot Robbie ha menzionato di aver incontrato la vera Tonya Harding prima dell'inizio delle riprese di Tonya. Le due hanno parlato delle difficoltà incontrate dalla Robbie con i suoi allenamenti di pattinaggio sul ghiaccio. La pattinatrice - di cui abbiamo parlato nel nostro approfondimento sulla vera storia di Tonya ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 ottobre 2020)ha menzionato di averlaprima dell'inizio delle riprese diper parlare del pattinaggio e della fama. Durante un'intervista del 2018ha menzionato di averlaprima dell'inizio delle riprese di. Le due hanno parlato delle difficoltà incontrate dallacon i suoi allenamenti di pattinaggio sul ghiaccio. La pattinatrice - di cui abbiamo parlato nel nostro approfondimento sullastoria di...

RaiTre : 'Ad un certo punto della mia vita sono stata la migliore pattinatrice del mondo' #Tonya con Margot Robbie, questa… - lxilsi : margot robbie stan account sempre e per sempre #tonya - cinemaniaco_fb : ?????????????? Tonya, il triplo axel di Margot Robbie: ecco come è stato realizzato - elisabombshell : Sto vedendo I, Tonya è stupendo e Margot Robbie è pazzesca - vallivau : Margot Robbie è davvero bravissima, soprattutto in Tonya -