Tonya | la trama e la storia dietro al film biografico

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Stasera alle 21.20,verrà trasmesso su Rai 3. Prodotto nel 2017,racconta la controversa carriera della pattinatrice su ghiaccioHarding (Margot Robbie).delracconta la tristedi una donna allevata, fin dall’infanzia, a diventare una pattinatrice professionista. La madre LaVona addestratramite abusi verbali e fisici e non le dimostra né affetto né riconoscimento, ignorando il suo innegabile talento. Non appena cresciutasposa Jeff, credendo di scappare agli abusi di sua madre. Tuttavia il matrimonio con Jeff si rivela un errore quando lui inizia a picchiarla. Tra le difficoltà della sua vita professionale e privata, il talento di ...

infoitcultura : Tonya in Prima Visione su Rai 3: trama e cast del film - infoitcultura : Tonya la trama del film su Rai 3 giovedì 22 ottobre - POPCORNTVit : 'Tonya', qualche curiosità sul film biografico con Margot Robbie -

Ultime Notizie dalla rete : Tonya trama

TPI

Tonya: quando va in onda. Tonya va in onda in Prima Visione su Rai 3 nella prima serata di giovedì 22 ottobre alle 21:20. Tonya: trama. Tonya racconta la vera storia di Tonya Harding, interpretata da ...Tonya Harding è stata protagonista di uno dei più grandi scandali sportivi: dalla trama al cast, ecco quello che c'è da sapere sul film.