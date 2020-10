Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta muoiono dal ridere ricordando la leggendaria mimosa pudica

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Insiemeformano una coppia eccezionale. Insieme si divertono, si prendono in giro, si confrontano, si danno una mano nei momenti di difficoltà: insomma, sono “una squadra fortissimi” (cit.). Qualche ora fa hanno rievocato nella casa del Grande Fratello Vip 5 il leggendario episodio delladi Pechino Express, a cui entrambi avevano preso parte come concorrenti nell’edizione trasmessa nel 2018, con lache trionfò in coppia con Patrizia Rossetti. Nel raccontare l’accaduto, i due si sono letteralmente scompisciati addosso, anche se dall’altra parte non è che ci sia stato tutto questo coinvolgimento (tutt’altro). Il racconto di...