Tommaso Zorzi, Alessandro Cecchi Paone confessa: “Gli ho fatto capire che mi interessa…” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ha un ammiratore neanche tanto segreto, Tommaso Zorzi: un nome di primo piano nella tv italiana, che a quanto pare non ha mai nascosto al diretto interessato il suo apprezzamento. Si tratta di Alessandro Cecchi Paone, che senza alcuna esitazione ha confessato la propria posizione ad un’intervista a Chi. Discutendo del GF Vip attualmente in onda, il giornalista e conduttore ha rivelato di soffrire il fascino del concorrente, come e più dei migliaia di fan che già su Instagram accompagnano la carriera di Zorzi. “Volevo aiutarlo, gli facevo capire che mi piaceva”: Alessandro Cecchi Paone racconta il rapporto con Tommaso Zorzi agli inizi ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ha un ammiratore neanche tanto segreto,: un nome di primo piano nella tv italiana, che a quanto pare non ha mai nascosto al diretto interessato il suo apprezzamento. Si tratta di, che senza alcuna esitazione hato la propria posizione ad un’intervista a Chi. Discutendo del GF Vip attualmente in onda, il giornalista e conduttore ha rivelato di soffrire il fascino del concorrente, come e più dei migliaia di fan che già su Instagram accompagnano la carriera di. “Volevo aiutarlo, gli facevoche mi piaceva”:racconta il rapporto conagli inizi ...

