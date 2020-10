Tom Cruise salta sui motoscafi a Venezia per Mission | Impossible

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ci teneva tanto,doveva essere recuperata. E Cosi è stato. Dopo Roma, ecco che la troupe diè sbarcata nella città lagunare. Tom alloggia all’Hotel Gritti. Come era successo nei giorni scorsi a Roma, Tomsi ferma, saluta e a distanza di sicurezza si fa fotografare con i fan. Lui è conosciuto a livello Internazionale per la sua gentilezza, soprattutto con i suoi fan, nonostante ci siano prove o pause in mezzo alle riprese effettive. Tom, oltre ad essere la star della saga, ne è produttore sin dal primo film del 1996 ed è stato lui a decidere di mantenere intatto il piano di riprese inizialmente previsto a marzo, quando il nostro paese entrava in un severo lockdown a causa del Covid-19. La decisione ...