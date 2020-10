Tiziano Ferro scrive al Papa: “Grazie Papa Francesco perché mi ricordi chi sono e quanto forte rimarrà la mia Fede” (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Il Papa apre delle unioni civili per le coppie gay. Bergoglio nel documentario “Francesco”, presentato alla Festa del Cinema di Roma, sostiene che le persone omosessuali devono essere protette dalle leggi sulle unioni civili. “Gli omosessuali hanno diritto di essere in una famiglia. sono figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso”, ha dichiarato Francesco. Ha poi aggiunto “Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo“. È un fatto, questo, di enorme importanza storica poiché è la prima volta che un pontefice si dice favorevole alle unioni civili per le coppie gay. La commozione di ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Ilapre delle unioni civili per le coppie gay. Bergoglio nel documentario “”, presentato alla Festa del Cinema di Roma, sostiene che le persone omosessuali devono essere protette dalle leggi sulle unioni civili. “Gli omosessuali hanno diritto di essere in una famiglia.figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso”, ha dichiarato. Ha poi aggiunto “Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modocoperti legalmente. Mibattuto per questo“. È un fatto, questo, di enorme importanza storica poiché è la prima volta che un pontefice si dice favorevole alle unioni civili per le coppie gay. La commozione di ...

