Tiziano Ferro scrive al Papa dopo l'apertura alle unioni civili per le coppie gay (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tiziano Ferro annuncia: 'Mio marito vuole diventare papà' 19 giugno 2020 Tiziano Ferro: 'Ero un alcolista e volevo morire' 15 ottobre 2020 'Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e ... Leggi su today (Di giovedì 22 ottobre 2020)annuncia: 'Mio marito vuole diventare papà' 19 giugno 2020: 'Ero un alcolista e volevo morire' 15 ottobre 2020 'Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e ...

Corriere : Mi ripetevo: oggi non berrò. Ma programmare non aiuta la sobrietà, semmai la raggira. I gruppi di recupero mi hanno… - IlContiAndrea : #TizianoFerro: “Sono stato alcolista. L’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore ma mi portava a voler morir… - zazoomblog : Tiziano Ferro commosso per Papa Francesco: “mi ricordi chi sono” - #Tiziano #Ferro #commosso #Francesco: - magmamoiselle : Pensavo che con Tiziano Ferro che canta “Rimmel” avessimo toccato il peggio ed invece no: ci voleva Antonacci che c… - BesenghiRoberto : Tiziano Ferro - Stop!Dimentica +testo -