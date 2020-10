Tiziano Ferro ringrazia Papa Francesco per l’apertura sulle unioni civili (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ad aprire il post di Tiziano Ferro è stato un riferimento al Vangelo di Matteo. «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò», ha scritto su Instagram il cantante di Latina, che all’indomani delle dichiarazioni del Pontefice ha voluto dedicargli un ringraziamento. Intimo, personale. «Grazie Papa Francesco, perché mi ricordi chi sono, da dove vengo e quanto forte rimarrà la mia Fede, per sempre», ha compulsato online il quarantenne, ringraziando il Pontefice per aver aperto alle unioni civili e alle famiglie arcobaleno. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ad aprire il post di Tiziano Ferro è stato un riferimento al Vangelo di Matteo. «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò», ha scritto su Instagram il cantante di Latina, che all’indomani delle dichiarazioni del Pontefice ha voluto dedicargli un ringraziamento. Intimo, personale. «Grazie Papa Francesco, perché mi ricordi chi sono, da dove vengo e quanto forte rimarrà la mia Fede, per sempre», ha compulsato online il quarantenne, ringraziando il Pontefice per aver aperto alle unioni civili e alle famiglie arcobaleno.

