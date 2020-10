Tiziano Ferro ringrazia Papa Francesco: “Mi ricordi chi sono e quanto forte è la mia fede” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “La compassione, la carità, la generosità, il conforto. Questo è sempre stato per me Dio. Grazie Papa Francesco, perché mi ricordi chi sono, da dove vengo e quanto forte rimarrà la mia Fede, per sempre”. Così Tiziano Ferro scrive su Instagram, all’indomani dalle dichiarazioni del Pontefice sulle coppie omosessuali. “Gli omosessuali hanno diritto di essere in una famiglia. sono figli di Dio, e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso” dice il Papa nelle immagini di un documentario mostrato alla Festa del Cinema di Roma dal titolo Francesco a firma di Evgeny Afineevsky. “Ciò che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) “La compassione, la carità, la generosità, il conforto. Questo è sempre stato per me Dio. Grazie, perché michi, da dove vengo erimarrà la mia Fede, per sempre”. Cosìscrive su Instagram, all’indomani dalle dichiarazioni del Pontefice sulle coppie omosessuali. “Gli omosessuali hanno diritto di essere in una famiglia.figli di Dio, e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso” dice ilnelle immagini di un documentario mostrato alla Festa del Cinema di Roma dal titoloa firma di Evgeny Afineevsky. “Ciò che ...

Corriere : Mi ripetevo: oggi non berrò. Ma programmare non aiuta la sobrietà, semmai la raggira. I gruppi di recupero mi hanno… - IlContiAndrea : #TizianoFerro: “Sono stato alcolista. L’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore ma mi portava a voler morir… - caricanegativa : RT @Agostino35: Vorrei riuscire a fare uno di quei tweet che iniziano normali e poi diventano canzoni di Tiziano Ferro. Solo che pensavo a… - GammaStereoRoma : Tiziano Ferro - Rimmel - zebradentro : @scar15385 @Mirko799 E poi lo senti cantare Tiziano Ferro ' perché fa male , male , male da morire.....' ?? -