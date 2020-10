Tiziano Ferro ringrazia il Papa per l’apertura alle unioni civili: “La mia fede è più forte” (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’amatissimo cantante Tiziano Ferro, in un commovente post pubblicato sui social, ha ringraziato Papa Francesco per la sua apertura alle unioni civili. Ecco cosa ha detto il cantante. Il post di Tiziano Ferro In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, il cantante Tiziano Ferro, ha ringraziato Papa Francesco per la recente apertura della … L'articolo Tiziano Ferro ringrazia il Papa per l’apertura alle unioni civili: “La mia fede è più forte” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’amatissimo cantante, in un commovente post pubblicato sui social, hatoFrancesco per la sua apertura. Ecco cosa ha detto il cantante. Il post diIn un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, il cantante, hatoFrancesco per la recente apertura della … L'articoloilper l’apertura: “La miaè più forte” proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Mi ripetevo: oggi non berrò. Ma programmare non aiuta la sobrietà, semmai la raggira. I gruppi di recupero mi hanno… - IlContiAndrea : #TizianoFerro: “Sono stato alcolista. L’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore ma mi portava a voler morir… - RadioRideTheWav : (CLICK LINK TO LISTEN->) Now Playing: Tiziano Ferro - Senza scappare mai più - nicemoreau : C'è questa ragazza che ha cantato Tiziano ferro e vorrei rt tutto ma non posso essere così molesta come faccio io sento il bisogno di farlo - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Tiziano Ferro - Ti scatterò una foto -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 -